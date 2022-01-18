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20 минут назад

Глава МИД Японии заявил, что Курилы принадлежат его стране

Суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов, считает глава МИД страны Есимаса Хаяси. Он подчеркнул, что Токио готов продолжать переговоры по решению территориального спора с Россией и подписанию мирного договора.

Глава МИД Японии заявил о принадлежности Курил его стране
Фото: ReutersReuters

«На четыре северных острова (так в Японии называют южные Курилы, принадлежащие России, прим. URA.RU) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — цитирует Есимасу Хаяси ТАСС.

Курильские острова перешли под российскую юрисдикцию после Второй мировой войны. Они находятся в Сахалинской области. Япония оспаривает принадлежность южных островов архипелага: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи. Токио относит их к префектуре Хоккайдо.

В конце декабря 2021 года МИД России выразил протест Японии в связи с экспозицией, посвященной Курильским островам. По мнению ведомства, выставка проводится «в контексте незаконных территориальных притязаний» со стороны Токио, передает RT. Вызванному в МИД РФ послу Японии напомнили, что страна отказалась всех претензий на Курилы в 1951 году.

В мире,Энергетика,Япония и Россия,Передача Курил Японии,МИД,ИТАР-ТАСС,
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