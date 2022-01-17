Обнародована преступная «схема» Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины рассказало о преступной «схеме», которую, по версии следователей, реализовал экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.
Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на доставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий.
Сегодня в ходе брифинга представитель ГБР Татьяна Сапьян напомнила, что, помимо Петра Порошенко, подозреваемыми по делу проходят один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, бизнесмен Игорь Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
Журналистам раздали схему, согласно которой, Петр Порошенко оказывал политическое покровительство и принимал непосредственное участие в незаконных, по версии следствия, поставках угля.
В Госбюро расследований утверждают, что в 2014 году на Украине был искусственно создан топливный кризис: заблокированы поставки угля из России по еще действующим контрактам, а также прекращены поставки угля из ЮАР. Это и привело к тому, что уголь начали покупать с территорий, неподконтрольных Киеву.
Ранее Петр Порошенко заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский ненавидит и боится его, и именно с этим связано уголовное преследование. При этом Порошенко, вернувшийся сегодня со скандалом из зарубежного турне, отмечал, что возвращается домой не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии.