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28 минут назад

Экс-глава Минэнерго Украины объявлен в розыск

Экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин объявлен в международный розыск по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом заявила сегодня советник по вопросам коммуникации Госбюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает РИА Новости.

Экс-глава Минэнерго Украины объявлен в розыск
Фото: ТАССТАСС

Следователи подозревают Владимира Демчишина в том, что он в декабре 2014 – феврале 2015 года, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Оплату поставок этого угля в Киеве расценивают как «финансирование терроризма». По делу также проходят один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.

ГБР вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования дела, однако он не явился.

«Демчишин в международном розыске. Место его место пребывания устанавливается», - заявила сегодня на брифинге Татьяна Сапьян.

Ранее, 20 декабря 2021 года, официальное обвинение в госизмене было предъявлено Петру Порошенко. Сегодняшнее возвращение политика из заграничного турне обернулось скандалом с попыткой его задержания. При этом Порошенко перед прилетом в Киев заявлял, что возвращается на родину, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии.

В мире,Владимир Демчишин,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,Минэнерго,РИА Новости,
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