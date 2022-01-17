Экс-глава Минэнерго Украины объявлен в розыск

Экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин объявлен в международный розыск по делу о поставках угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом заявила сегодня советник по вопросам коммуникации Госбюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает РИА Новости.

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Следователи подозревают Владимира Демчишина в том, что он в декабре 2014 – феврале 2015 года, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Оплату поставок этого угля в Киеве расценивают как «финансирование терроризма». По делу также проходят один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.

ГБР вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования дела, однако он не явился.

«Демчишин в международном розыске. Место его место пребывания устанавливается», - заявила сегодня на брифинге Татьяна Сапьян.