В Германии сделали заявление о "Северном потоке - 2"

Тема "Северного потока - 2" имеет в том числе и геостратегическую сторону, для того чтобы германский регулятор дал проекту положительное заключение, он должен полностью соответствовать европейскому праву. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник в Киеве. Пресс-конференцию транслировал немецкий телеканал Phoenix.

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"Мы в коалиционном соглашении прописали, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается конечно тоже "Северного потока - 2". В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили", - отметила министр.

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"Если будет дальнейшая эскалация со стороны России, то мы вместе с нашими партнерами примем совместные подходящие меры", - сказала она.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.