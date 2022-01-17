Вооруженных мужчин задержали в центре Алма-Аты

"Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы. По одной из рабочих версий, 38-летний и 35-летний мужчины - активные участники ограблений оружейных магазинов. Их сотрудники управления криминальной полиции задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий", - говорится в сообщении.