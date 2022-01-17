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51 минуту назад

В центре Алма-Аты задержали двоих вооруженных мужчин

Сотрудники полиции Алма-Аты задержали в центре города двоих вооруженных мужчин, которые, предположительно, участвовали в ограблении оружейных магазинов в период беспорядков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД Казахстана.

Вооруженных мужчин задержали в центре Алма-Аты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы. По одной из рабочих версий, 38-летний и 35-летний мужчины - активные участники ограблений оружейных магазинов. Их сотрудники управления криминальной полиции задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, у подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, которые были похищены во время беспорядков из оружейного магазина.

Известно, что подозреваемые приехали из Алма-Атинской области. Их заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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