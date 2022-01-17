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57 минут назад

Лукашенко подарил журналистам футболки с рисунком зада собаки

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подарил журналистам, попавшим в черные списки США и ЕС, футболки с шуткой о санкциях. Об этом рассказал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко подарил журналистам футболки с рисунком зада собаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, подарки журналистам вручили на новогоднем приеме со словами «санкции - это знак качества».

На футболках нарисована собака - шпиц Лукашенко по кличке Умка, стоящий задом к наблюдателю. Рисунок подписан фразой «Подавитесь вы этими санкциями».

Эта фраза - отсылка к «Большому разговору» Лукашенко с журналистами и экспертами в августе прошлого года.

«Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», - заявил тогда Лукашенко.

Власти Великобритании вводили санкции против Белоруссии несколько раз, в декабре прошлого года под них попали пять журналистов государственных СМИ. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов.

Пятый по счету пакет британских санкций был принят вместе с властями США, Канады и Евросоюза. Они называли санкции ответом на жесткое подавление протестов после президентских выборов Белоруссии в августе 2020 года.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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