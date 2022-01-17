Три человека погибли при взрыве цистерн в Абу-Даби

В Абу-Даби три человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва цистерн с топливом. Об этом информирует Эмиратское агентство новостей со ссылкой на полицию столицы ОАЭ.
Отмечается, что произошёл взрыв трёх цистерн, перевозивших топливо, возле складов компании ADNOC.
На месте были обнаружены части небольшого летального аппарата, предположительно, беспилотника.
Также произошёл небольшой пожар в зоне строительства в аэропорту Абу-Даби.
Ранее полиция столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби заявила, что три цистерны с топливом взорвались рядом со складами с горючим.