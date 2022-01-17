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1 час назад

Три человека погибли при взрыве цистерн в Абу-Даби

В Абу-Даби три человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва цистерн с топливом. Об этом информирует Эмиратское агентство новостей со ссылкой на полицию столицы ОАЭ.

Три человека погибли при взрыве цистерн в Абу-Даби
Фото: Legion-MediaLegion-Media

Отмечается, что произошёл взрыв трёх цистерн, перевозивших топливо, возле складов компании ADNOC.

На месте были обнаружены части небольшого летального аппарата, предположительно, беспилотника.

Также произошёл небольшой пожар в зоне строительства в аэропорту Абу-Даби.

Ранее полиция столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби заявила, что три цистерны с топливом взорвались рядом со складами с горючим.

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