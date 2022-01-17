Порошенко заявил о попытке отстранить его адвокатов

«Они приняли решение назначить мне бесплатного адвоката, избавив господина [Илью] Новикова и господина [Игоря] Голованя от обязанностей моих адвокатов. И бесплатный адвокат вышел и сказал, что это провокация власти и он в этой провокации, безусловно, не будет принимать участие. Они сошли с ума», — рассказал Порошенко, выступая перед своими сторонниками возле Печерского суда в Киеве.