В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Европа готова обсудить с Россией гарантии безопасности

Страны Европейского союза готовы обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил посол Франции в РФ Пьер Леви, пишет РИА Новости.

Европа готова обсудить с Россией гарантии безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). В январе состоялись переговоры, по результатам которых российские дипломаты констатировали, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».

По словам посла Франции в РФ Пьера Леви, европейские страны готовы продолжать обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности.

«Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности», - заметил он.

Леви в ходе брифинга, посвященного председательству Франции в Совете ЕС, заверил, что позиция европейских стран «без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что переговоры по гарантиям безопасности зашли в тупик. Однако Москва ждет письменных предложений от США, которые должны быть сформулированы на этой неделе.

В мире,Политика,Сергей Рябков,НАТО,Совет Европы,МИД,ЕС,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители