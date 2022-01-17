Европа готова обсудить с Россией гарантии безопасности

Страны Европейского союза готовы обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил посол Франции в РФ Пьер Леви, пишет РИА Новости.

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В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). В январе состоялись переговоры, по результатам которых российские дипломаты констатировали, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».

По словам посла Франции в РФ Пьера Леви, европейские страны готовы продолжать обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности.

«Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности», - заметил он.

Леви в ходе брифинга, посвященного председательству Франции в Совете ЕС, заверил, что позиция европейских стран «без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету».