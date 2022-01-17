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23 минуты назад

В Германии захотели стабильных отношений с Россией

Германия хочет выстроить с Россией содержательные и стабильные отношений. Об этом перед вылетом с визитами в Киев и в Москву заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

В Германии захотели стабильных отношений с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В моих переговорах в Москве я также озабочена обозначением позиции. Как новое федеральное правительство, мы хотим содержательных и стабильных отношений с Россией», - заявила Анналена Бербок.

При этом глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнула, что

список конфликтных вопросов между странами, которые нуждаются в обсуждении, длинный.

«В последнее время они бросают все более мрачную тень на возможности сотрудничества, которое принесет пользу народам двух наших стран: в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом, который также становится все более явным в России», - отметила глава МИД Германии.

По словам Бербок, особое внимание она намерена обратить на сотрудничество между гражданскими обществами двух стран, и поговорить об этом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не совмещать обсуждение украинского кризиса и российского газопровода «Северный поток-2», идущего в обход Украины. По мнению главы оборонного ведомства, для решения проблемы нужно использовать переговоры, «а не привязываться к проектам, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту».

При этом официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос о требованиях России по гарантиям безопасности, заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.

В мире,Анналена Бербок,Сергей Лавров,НАТО,МИД,РИА Новости,
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