Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заразился коронавирусом. Об этом он 17 января сообщил на своей странице в Facebook.

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«Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни», — написал Кличко.

Он добавил, что лечится дома на самоизоляции. Мэр отметил, что «вирус агрессивный и распространяется быстро». «Будьте осторожны, если вы общаетесь с большим количеством людей или посещаете общественные места», — заявил Кличко.