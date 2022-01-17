Лукашенко сообщил, что учения ВС Белоруссии и России планируется провести в феврале

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Совместные учения Вооруженных сил Белоруссии и России планируется провести в феврале. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, на котором обсуждался замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

В свою очередь министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что все вопросы с российской стороной оговорены, точная дата еще определяется, но начать маневры планируется в феврале.

По словам Лукашенко, учения должны пройти на западной и южной границах республики. "Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения. <...> нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в декабре прошлого года была достигнута договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным совместно провести внеплановые мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге республики.