Порошенко обратился к своим сторонникам

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал противников власти нынешнего лидера страны Владимира Зеленского к объединению. Он заявил об этом, выступая в понедельник перед своими сторонниками у здания киевского аэропорта после возвращения из-за границы на Украину, где его обвиняют в государственной измене.

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"Мы здесь не для того, чтобы защитить Порошенко. Мы тут для того, чтобы объединиться и защитить Украину", - заявил бывший президент. Он отметил, что его поддерживает не только его партия "Европейская солидарность", но и другие политические силы, выступающие против действующей украинской власти.

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"Очень важно, что вместе с нами представители других политических демократических сил, что сейчас является символом нашего объединения, потому что сейчас мы должны объединиться и показать, что объединенная Украина сильна", - подчеркнул Порошенко, добавив, что "сильная Украина" способна "дать отпор" России.

Порошенко пообещал, что представители нынешней власти страны понесут заслуженное наказание.

"Зеленские и Коломойские, пока мы строили фундамент нашего государства, разрушали Украину, вынимали из карманов налогоплательщиков десятки миллионов долларов и строили себе виллы в Лондоне и Италии. <...> А теперь, находясь у власти, обвиняют нас в госизмене. Все они будут нести за это ответственность", - сказал он.

Ситуация у Печерского суда

Сторонники Порошенко собираются с утра возле Печерского районного суда Киева, где ему будет избрана мера пресечения по делу о госизмене.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, люди, которых собралось около сотни, продолжат прибывать. В нескольких десятках метров от входа в суд организаторы акции поставили несколько металлических бочек, бьют в них, выкрикивают лозунги в поддержку Порошенко. Охрана порядка по периметру суда в районе Михайловской и Софиевской площади усилена.

Суд запланирован на 12:00 мск. Офис генерального прокурора Украины просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около $37 млн).