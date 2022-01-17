Запад заподозрил Путина в желании «повторить аншлюс Австрии»

Сейчас появились лучшие условия для «вторжения» России на Украину, но побудительные мотивы следует искать в идейном наследии царской России, а не Советского союза. Такое мнение выразил журналист Нил Фергюсон в статье для агентства Bloomberg.

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По его словам, война все же состоится. И состоявшиеся переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не должны вводить людей в заблуждение.

«Мы не должны обманываться: Путин настроен на войну с Украиной», — заявил Фергюсон.

Журналист считает, что в данном случае речь не идет о внезапном нападении на Украину, хоть американский лидер и будет утверждать иначе. Фергюсон напомнил, что в июле 2021 года президент РФ написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой говорилось, что независимость Украины — нежизнеспособная историческая аномалия.

«Стало совершенно ясно, что он подумывает о ее захвате в стиле аншлюса Австрии, проведенного нацистской Германией в 1938 году. Еще до появления статьи Путина Россия разместила около 100 тыс. военнослужащих вблизи северной, восточной и южной границ Украины», — утверждает американский журналист.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российских военных на Украине нет.