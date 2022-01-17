Возвращение Порошенко в Киев объяснили сговором

«Порошенко на Украине ждет очень хорошее будущее. Если Украина сохранится в нынешнем виде, то есть останется под оккупационным режимом США, то дальше мы увидим, что приезд Порошенко — специально разыгранное шоу политтехнологов бывшего и нынешнего президентов при поддержке американцев. Их план состоит в том, чтобы вывести во второй тур выборов Зеленского и Порошенко, что оказывается сейчас вполне реалистичным вариантом», — считает Марков.