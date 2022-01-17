Возвращение Порошенко в Киев объяснили сговором

Настоящая причина возвращения экс-президента Украины Петра Порошенко в Киев заключается в его сговоре с политтехнологами действующего главы государства Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что данная операция проводится под покровительством США.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко удалось проигнорировать вызов в суд и пройти паспортный контроль без вручения повестки. Об этом он сам рассказал журналистам, пообещав наказать действующие украинские власти.
«Порошенко на Украине ждет очень хорошее будущее. Если Украина сохранится в нынешнем виде, то есть останется под оккупационным режимом США, то дальше мы увидим, что приезд Порошенко — специально разыгранное шоу политтехнологов бывшего и нынешнего президентов при поддержке американцев. Их план состоит в том, чтобы вывести во второй тур выборов Зеленского и Порошенко, что оказывается сейчас вполне реалистичным вариантом», — считает Марков.
По его мнению, ни о каком реальном аресте экс-главы государства речь не идет, поскольку это противоречит интересам США.
Представители Государственного бюро расследований Украины рассказали, почему Порошенко удалось отказаться от повестки в суд. «Сила — это последнее, что будет применяться в этом процессе», — сообщили силовики. Сам политик объяснил события в аэропорту тем, что правоохранители просто «испугались» его сторонников.