Очевидец беспорядков в Казахстане рассказал о координаторах толпы

Координаторы призывали жителей Казахстана присоединиться к толпе митингующих, рассказал очевидец беспорядков. По его словам, координаторы перекрывали улицы и говорили людям куда двигаться, передаёт «360».

Фото: t.me/shot_shot/Global Look Press t.me/shot_shot/Global Look Press

Я увидел, что идёт вторая толпа — уже толпа прошла, и идёт уже вторая. Подъехали автомобили и пожарная машина, угнанная, уже за рулем были гражданские лица, с палками, все стучали, все гремели. Начали загонять всех очевидцев, которые просто были на улице, в эту толпу: мол, пойдёмте на митинг, — вспомнил собеседник издания.

Он уточнил, что протестующим подвозили провизию: еду, напитки и даже алкоголь. По словам очевидца беспорядков, все подвозившие провизию автомобили были без номеров. Он рассказал, как при попытке выйти из толпы неизвестные преградили ему путь бейсбольными битами и предложили остаться.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требовали снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения стоимости газа, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Тем не менее протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию.