Дания выделит Украине 22 млн евро

«В настоящее время Украине угрожает массовое и совершенно неприемлемое наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость», – заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, передает Deutsche Welle.