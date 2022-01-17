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1 час назад

Дания решила выделить Украине 22 млн евро на усиление безопасности

Правительство Дании выделит 22 млн евро на новую комплексную программу поддержки Украины, которая направлена на укрепление устойчивости Украины и ее способности справляться с последствиями продолжающегося конфликта в Донбассе.

Дания выделит Украине 22 млн евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время Украине угрожает массовое и совершенно неприемлемое наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость», – заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что поддержка представляет собой новый этап датской программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. Из 22 млн евро Министерство иностранных дел Дании вносит 10,75 млн евро, а Министерство обороны Дании – 11,3 млн евро.

Программа направлена на укрепление безопасности и сплоченности восточных регионов Украины. Она также поддержит оборонную реформу Украины и наращивание потенциала украинской обороны.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине радиолокационную систему и некоторое морское оборудование для кораблей в рамках «неотложной военной помощи» со складов Пентагона.

В мире,Пентагон,Deutsche Welle,
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