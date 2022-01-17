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41 минуту назад

Порошенко миновал следователей и пошел на митинг без паспорта

В терминале международного аэропорта Киева, куда 17 января прилетел бывший президент Украины Петр Порошенко, к политику подошли сотрудники Государственного бюро расследований. Следователи отобрали у Порошенко украинский паспорт, выдав взамен другой документ, передает «Страна.ua».

Однако задержание Порошенко не состоялось. Политик миновал следователей и выступил организованном у здания аэропорта митинге.

«Как вас много! Я тоже скучал по вам!» — начал речь Порошенко на украинском языке.

Пока он шел на импровизированную сцену, собравшиеся скандировали лозунги про него, а также про российского президента Владимира Путина.

Паспорт бывшему президенту вернули, сообщили СМИ с места событий. Сразу же после того, как его отпустили, он назвал все происходящее незаконными действиями правоохранителей.

После выступления Порошенко, предположительно, направится в Печерский суд в Киеве. Туда его вызывают к 12:00 по московскому времени по делу о поставках угля на Украину с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Организацию их вменяют Порошенко, квалифицируя действия как государственную измену.

Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева

Сам политик не верит, что его арестуют на родине. Порошенко считает себя лидером оппозиции и человеком, создавшим украинскую армию. «За мной правда», — заявил он ранее.

В мире,Видео,Петр Порошенко,Владимир Путин,
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