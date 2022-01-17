Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, вернувшегося в Киев после заграничной поездки, попытались задержать в аэропорту по делу о госизмене. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, на пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным.
При этом силовикам пытаются помешать депутаты.
Возле аэропорта «Киев» собралось около полутысячи сторонников Петра Порошенко, люди держат в руках флаги Украины и символику партии «Европейская солидарность», пишет OBOZREVATEL.
Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на поставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий.
17 декабря 2021 года бывший глава государства покинул страну. А 20 декабря 2021 года Порошенко предъявили официальное обвинение в госизмене. При этом политик заявил, что приедет в Киев для участия в судебном заседании 17 января и выразил уверенность, что он не будет задержан. Также Порошенко подчеркивал, что возвращается на родину, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии.