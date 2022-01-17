Пока вы спали: африканский сценарий в Казахстане и ограничение выезда из РФ

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Фото: Reuters Reuters

Казахстану грозит африканский сценарий

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В Казахстане продолжается спецоперация, начатая властями после митингов, переросших в беспорядки и погромы. При этом идет зачистка в ближайшем окружении первого президента Нурсултана Назарбаева, в частности постов лишились два зятя бывшего главы государства и ряд чиновников и силовиков, пишет «Независимая газета».

По мнению экспертов, заявления нынешних властей о том, что «семье» Назарбаева придется поделиться активами с бюджетом, а также возможный пересмотр итогов приватизации, ударят по инвестиционной привлекательности Казахстана. Сейчас порядка в республике как не было, так и нет, и страну может ждать либо латиноамериканский, либо африканский путь развития, уверены они.

США хотят отрезать Россию от европейских потребителей газа

На фоне энергетического кризиса в Европе и обвинений России в его организации, США наращивают экспорт своего газа европейским потребителям и намерены заключить экономически обоснованные долгосрочные контракты. Об этом сообщает «Независимая газета».

При этом вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Москва не считает себя причастной к проблемам на энергетическом рынке Европы, готова увеличить поставки газа, но для этого необходимо заключить долгосрочные контракты.

В Германии заявили о невозможности гарантировать безопасность в Европе без России

Переговоры между Россией, США, НАТО и ЕС дают надежду на продвижение вперед в области безопасности в Европе. Об этом заявил «Известиям» депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократическая партия Германии Ральф Штегнер.

«Мы считаем такие форматы крайне важными и поддерживаем каждого из партнеров по диалогу. Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно. Тем не менее, НАТО и ЕС имеют право не принимать некоторые позиции. Территориальная целостность и нерушимость границ, использование военных средств только в оборонных целях — с этими положениями знакомы как Россия, так и Германия», - подчеркнул он.

Миллионам россиян ограничили выезд за границу

За 11 месяцев 2021 года Федеральная служба судебных приставов временно ограничила право выезда за границу для 11 миллионов российских граждан. При этом невыездных должников стало на 37,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на ведомство пишут «Известия».

По данным приставов, ограничения на выезд за границу вводятся, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей. Исключение составляет невыплата алиментов, в таком случае невыезд за рубеж грозит тем, кто задолжал более 10 тысяч рублей. Так, более 966 тысяч постановлений, запрещающих выезд за границу, в 2021 году было вынесено именно за неуплаченные алименты.

Запад готов к продолжению переговоров с Россией

Несмотря на провал переговоров о гарантиях безопасности, в ходе которых западными странами были отвергнуты два из трех ключевых российских предложений - нерасширение НАТО и ликвидация военной инфраструктуры альянса в странах Восточной Европы, официальные лица США и ЕС заявили о готовности продолжать диалог. Об этом сообщает «Независимая газета».