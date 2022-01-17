В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Литва сократила срок карантина по коронавирусу

С понедельника в Литве начали действовать новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Литва сократила срок карантина по коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Литвы приняли решение сократить срок изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19, до 7 дней. Но изолироваться должны все, привитые и непривитые. Исключение касается только лиц, которые болели COVID-19 не больше 90 дней назад.

Контактировавшим с больными на работе изолироваться придется только в случае, если они находились с больным в закрытом помещении дольше 4 часов и дистанция между ними была меньше метра.

"Всем контактировавшим после изоляции надо общаться с другими людьми, не снимая маску или респиратор, пока не истечет срок в 10 дней со дня контакта с больным", - отмечается в публикации. При этом контактировавшим запрещено будет посещать массовые мероприятия.

Еще одно нововведение касается масок. Отныне в Литве все люди старше 6 лет обязаны носить рестораторы в общественных местах

Всего в Литве с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 568 000 человек, скончались 7700 человек.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители