Литва сократила срок карантина по коронавирусу

С понедельника в Литве начали действовать новые меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

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Власти Литвы приняли решение сократить срок изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19, до 7 дней. Но изолироваться должны все, привитые и непривитые. Исключение касается только лиц, которые болели COVID-19 не больше 90 дней назад.

Контактировавшим с больными на работе изолироваться придется только в случае, если они находились с больным в закрытом помещении дольше 4 часов и дистанция между ними была меньше метра.

"Всем контактировавшим после изоляции надо общаться с другими людьми, не снимая маску или респиратор, пока не истечет срок в 10 дней со дня контакта с больным", - отмечается в публикации. При этом контактировавшим запрещено будет посещать массовые мероприятия.

Еще одно нововведение касается масок. Отныне в Литве все люди старше 6 лет обязаны носить рестораторы в общественных местах