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28 минут назад

Беглый банкир решил сменить власть в Казахстане с помощью Запада

Живущий во Франции казахский банкир Мухтар Аблязов заявил о разработке плана по смене власти в Казахстане. Он рассказал РИА Новости, что планирует обратиться за помощью к Западу для реализации плана.

Аблязов заявил, что планирует стать премьер-министром во временном правительстве страны.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром», - рассказал он.

Банкир заявил, что по его плану должность президента должна быть ликвидирована.

«Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», - подчеркнул он.

Аблязов - бывший руководитель БТА-банка. В Казахстане он заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве своего бизнес-партнера Ержана Татишева.

Таганский суд Москвы заочно приговорил Аблязова к 15 годам колонии по делу о хищении почти 60 миллиардов рублей. Его экстрадиции добивались несколько стран.

Племянника Назарбаева лишили высокого поста

Сам Аблязов утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

В МИД России случившееся назвали «инспирированной извне попыткой насильственным путем <…> подорвать безопасность и целостность государства».

В мире,Видео,Ержан Татишев,Мухтар Аблязов,МИД,РИА Новости,
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