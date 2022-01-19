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28 минут назад

В ФРГ за сутки выявили рекордные 112 323 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 112 323, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

В ФРГ выявили рекордное число заражений COVID
Фото: ReutersReuters

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 14 января, когда за сутки выявили 92 223 случая заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 8 186 850 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 239 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 116 081. Выздоровели 7 098 400 человек.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также достиг нового рекордного показателя - 584,4. Во вторник он составлял 553,2, на прошлой неделе - 407,5, а месяц назад находился на уровне - 315,4. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 3,17.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

В настоящее время в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.

Власти страны всеми силами стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.

В мире,Вторая волна,Олаф Шольц,Минздрав РФ,
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