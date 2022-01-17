Порошенко оценил угрозу ареста на Украине

«Нет. Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины и за мной правда, а за ними (вероятно, действующими властями в Киеве — администрацией президента Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») ложь», — ответил Порошенко на вопрос о том, переживает ли он об аресте. По словам политика, он уже планирует следующие политические поездки по стране.