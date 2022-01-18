СМИ: Россия и Китай могут создать превосходящий по силе НАТО союз

«Отношения России с Китаем — это лучше, чем НАТО. Потому что НАТО — это англосаксонская стратегия, оформленная через западный блок, и в рамках этого блока те же итальянцы или французы имеют очень условное право голоса, не говоря уже про мелкие страны. Россия и Китай являются настолько серьезными игроками, что координацию между ними дает гораздо больше выгоды для обеих стран на мировой арене, чем если бы они просто подписали военный союз и тем самым создали бы себе проблемы. Ни Китай не будет на вторых ролях при России, ни Россия не будет на вторых ролях при Китае», — заключил Акопов.