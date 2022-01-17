Актриса сериала «Клон» скончалась после тяжелой болезни

Бразильская актриса Франсуаза Фортон скончалась в возрасте 63 лет. Об этом сообщает News.ru.

Фото: instagram.com/francoiseforton instagram.com/francoiseforton

Долгое время звезда сериала "Клон" боролась с тяжелой болезнью: в 1989 году у нее диагностировал рак шейки матки. Коллеги артистки выразили соболезнования ее родным и близким, в частности супругу – театральному продюсеру Эдуардо Барата, а также сыну Гильерме Фортон Виотти.

Фортон родилась в 1957 году в Рио-де-Жанейро. Она дебютировала на телевидении, будучи подростком, в 1969 году, сыграв в сериале "Последний вальс". Наибольшую известность в России она получила по роли помощницы профессора Альбьери в сериале "Клон".