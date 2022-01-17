США анонсировали новые контакты с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон на следующей неделе сможет сообщить о новых попытках взаимодействия с Москвой. Об этом сообщает телеканал CBS, пишет «Лента.ру».

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В интервью телеканалу Салливан рассказал, что скоро США будут готовы сообщить дополнительные детали касательно переговоров с Россией по безопасности в Европе. По его словам, Штаты в настоящий момент «в тесном контакте» со своими партнерами и союзниками, среди которых и Украина. Вместе они работают над планированием своих дальнейших шагов. В начале следующей неделе США смогут поделиться большей информацией по этому поводу, заключил Салливан.

Как заявили в Госдепартаменте, власти Штатов хотят продолжить диалог с Россией по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что в ближайшие дни станет ясно, заинтересована ли российская сторона в дипломатии.

Представитель Госдепартамента уточнил, что ведомство все это время планирует координировать свои действия с союзниками. По его словам, «если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что она никогда не была готова к взаимодействию».