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14 минут назад

США анонсировали новые контакты с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон на следующей неделе сможет сообщить о новых попытках взаимодействия с Москвой. Об этом сообщает телеканал CBS, пишет «Лента.ру».

США анонсировали новые контакты с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью телеканалу Салливан рассказал, что скоро США будут готовы сообщить дополнительные детали касательно переговоров с Россией по безопасности в Европе. По его словам, Штаты в настоящий момент «в тесном контакте» со своими партнерами и союзниками, среди которых и Украина. Вместе они работают над планированием своих дальнейших шагов. В начале следующей неделе США смогут поделиться большей информацией по этому поводу, заключил Салливан.

Как заявили в Госдепартаменте, власти Штатов хотят продолжить диалог с Россией по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что в ближайшие дни станет ясно, заинтересована ли российская сторона в дипломатии.

Представитель Госдепартамента уточнил, что ведомство все это время планирует координировать свои действия с союзниками. По его словам, «если Россия уйдет из переговоров, станет ясно, что она никогда не была готова к взаимодействию».

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на переговорах с НАТО и США не удалось достичь никаких конкретных результатов. Однако он подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога.

В мире,Джейк Салливан,Анатолий Антонов,НАТО,Госдеп США,
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