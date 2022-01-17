Движение судов по Босфору восстановили

В Босфорском проливе восстановилось движение судов после поломки сухогруза. Об этом сообщает телеканал A haber. В проливе из-за поломки сухогруза, направляющегося в Румынию, остановилось движение судов в обоих направлениях. Об этом сообщало управление береговой охраны Турции.

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По информации телеканала, сейчас сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь у стоянки Сарыер-Бююкдере. Босфор соединяет Черное море с Мраморным. Ранее китайский сухогруз Xing Yuan сел на мель в порту города Холмск на Сахалине.

Отмечается, что портом приписки судна является Сьерра-Лионе. Xing Yuan — это балкер для перевозки сухих сыпучих грузов, его водоизмещение — 5395 тонн. По данным сахалинского правительства, на борту сухогруза находилось 12 граждан Китая и 103 тонны топлива. Xing Yuan выбросило на берег в результате шторма.

До этого контейнеровоз, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки 9 ноября. На борту судна было 14 членов экипажа, все спасенные являются гражданами Китая. По предварительным данным, перед ЧП Rise Shine отклонился от курса. В результате происшествия никто не пострадал.