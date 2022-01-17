В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
23 минуты назад

A haber: движение в Босфорском проливе нормализовалось

В Босфорском проливе восстановилось движение судов после поломки сухогруза. Об этом сообщает телеканал A haber. В проливе из-за поломки сухогруза, направляющегося в Румынию, остановилось движение судов в обоих направлениях. Об этом сообщало управление береговой охраны Турции.

Движение судов по Босфору восстановили
Фото: ReutersReuters

По информации телеканала, сейчас сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь у стоянки Сарыер-Бююкдере. Босфор соединяет Черное море с Мраморным. Ранее китайский сухогруз Xing Yuan сел на мель в порту города Холмск на Сахалине.

Отмечается, что портом приписки судна является Сьерра-Лионе. Xing Yuan — это балкер для перевозки сухих сыпучих грузов, его водоизмещение — 5395 тонн. По данным сахалинского правительства, на борту сухогруза находилось 12 граждан Китая и 103 тонны топлива. Xing Yuan выбросило на берег в результате шторма.

До этого контейнеровоз, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки 9 ноября. На борту судна было 14 членов экипажа, все спасенные являются гражданами Китая. По предварительным данным, перед ЧП Rise Shine отклонился от курса. В результате происшествия никто не пострадал.

Последние новости
В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители