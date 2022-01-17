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1 час назад

Движение судов в Босфорском проливе восстановлено

Движение в Босфорском проливе, которое ранее было остановлено из-за поломки сухогруза, восстановлено. Такое сообщение распространил телеканал A haber. Он уточнил, что сухогруз поставили на якорь, после чего движение удалось нормализовать, сообщает телеканал «360».

Движение судов в Босфорском проливе восстановлено
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось», — сообщил телеканал.

Ранее управление береговой охраны Турции сообщило, что в Босфорском проливе сломался сухогруз, который следовал в Румынию. Из-за этого оказалось остановлено движение судов в обе стороны.

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