Движение судов в Босфорском проливе восстановлено

Движение в Босфорском проливе, которое ранее было остановлено из-за поломки сухогруза, восстановлено. Такое сообщение распространил телеканал A haber. Он уточнил, что сухогруз поставили на якорь, после чего движение удалось нормализовать, сообщает телеканал «360».
«Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось», — сообщил телеканал.
Ранее управление береговой охраны Турции сообщило, что в Босфорском проливе сломался сухогруз, который следовал в Румынию. Из-за этого оказалось остановлено движение судов в обе стороны.