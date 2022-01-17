Движение судов в Босфорском проливе восстановлено

Движение в Босфорском проливе, которое ранее было остановлено из-за поломки сухогруза, восстановлено. Такое сообщение распространил телеканал A haber. Он уточнил, что сухогруз поставили на якорь, после чего движение удалось нормализовать, сообщает телеканал «360».