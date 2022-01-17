Порошенко прилетел в Киев

Порошенко встречают не менее тысячи его сторонников, расположившихся у здания аэропорта. Это связано с тем, что в понедельник в Печерском районном суде Киева состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об аресте бывшего украинского лидера по делу о государственной измене.

Ранее утром в понедельник Порошенко вылетел из Польши. Перед вылетом он заявил журналистам, что не опасается ареста, который может его ожидать по прилете на родину. На понедельник назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента. Порошенко подтвердил, что намерен прибыть на это заседание, однако выразил уверенность, что не будет арестован, поскольку для этого нет законных оснований. Однако если это все же произойдет, считает он, то это нанесет вред прежде всего действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.