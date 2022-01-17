США анонсировали новые контакты с Россией

"Ключевым моментом тут является то, что мы готовы к любому развитию событий. Если Россия хочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы это делать в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал представитель Белого дома (цитата по ТАСС).