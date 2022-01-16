В США заявили о начале новой "холодной войны" с Россией

Главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Соединенные Штаты и Россия снова оказались в состоянии "холодной войны". Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала CNN.

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"Я так думаю, потому что, как я полагаю, президент РФ Владимир Путин вновь почувствовал здесь запах слабости", - сказал конгрессмен, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он, что началась новая "холодная война".

Он также выразил мнение, что если руководство России и начнет "вторжение" на Украину, то для этого уже "настало время". По его утверждениям, российские власти "хотят восстановить славу былой советской империи", а теперь "Украина является житницей России". Еще политик заявил, что Вашингтон предпринимает недостаточные для сдерживания Москвы усилия.

"Я вижу какую-то жесткую риторику, но не много действий... Вы должны выложить на стол вещи вроде санкций, вам надо говорить о продаже еще вооружений, продаже вооружений Украине", - добавил Маккол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна не стремится к новой "холодной войне" и расколу мира. Он отметил, что Вашингтон не хочет возвращения "холодной войны" или мира, который "поделен на блоки".

История с возможным "российским вторжением" на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.