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7 минут назад

На митинге в столице Мали кричали «Путин!» в знак дружбы с Россией

В столице Мали Бамако прошел многотысячный антифранцузский митинг; в какой-то момент участники акции начали скандировать имя президента Российской Федерации, поддерживая сотрудничество двух стран.

Митингующие в столице Мали начали скандировать «Путин!»
Фото: Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

Акция в столице Мали началась после того, как страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи французских властей ввели в отношении Мали экономические санкции.

Формальным поводом для введения санкций стало продление переходного периода в Мали, в течение которого у власти в стране будут находиться военные. Это отвечает интересам стабильности в стране, борющейся против террористических группировок, однако идет вразрез с требованиями Франции. Большинство обозревателей выражают уверенность, что Франция добилась внутриафриканских санкций, чтобы «отомстить» своей бывшей колонии за приглашение в страну российских инструкторов. Параллельно в европейских и американских СМИ была запущена информационная кампания, которая приравнивает любых появившихся в Мали россиян к «ЧВК Вагнера». МИД РФ неоднократно опровергал эту информацию.

В настоящее время между Москвой и Бамако установлены контакты по линии Минобороны двух стран, касающиеся военно-технического сотрудничества, а также помощи в обеспечении безопасности территории страны, северную часть которой фактически контролируют боевики незаконных вооруженных формирований и террористических организаций.

По признанию властей африканской страны, сотрудничество с Россией направлено на укрепление суверенитета и ликвидацию неоколониальной политики Франции. Население в Мали, как можно видеть на митинге, активно поддерживает контакты с Россией и прибытие российских специалистов.

В мире,Министерство обороны,МИД,
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