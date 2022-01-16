Байдену предрекли тяжелую зиму из-за России

Президенту США Джо Байдену предрекли очень тяжёлую зиму из-за рекордной инфляции, новой вспышки эпидемии коронавируса, а также оставшихся напряжёнными после переговоров отношений с Москвой, пишет обозреватель Bloomberg Джош Уингроу. Среди проблем он также добавляет необходимость решения по ситуации с Ираном и его ядерной программой.

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По мнению колумниста, главе Белого дома предстоит столкнуться со сложными задачами как внутри государства, так и в сфере внешней политики. Так, кризисная ситуация в Восточной Европе прогрессирует: консультации с Кремлём по вопросам безопасности в этом регионе ещё не дали особых результатов, подчеркнул автор статьи.

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Кроме того, немаловажным моментом является и необходимость решения проблемы с Ираном, которая также близка к критически важной отметке. В Вашингтоне уверены в том, что Тегеран в скором времени примется обогащать уран до состояния, используемого при создании атомной бомбы. В этой ситуации Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), призванный ограничить ядерную программу Исламской Республики, утратит свою актуальность, пишет Уингроу.

При этом усугубляется все это высокими темпами инфляции в самих США. На сегодняшний день они достигли рекордного с 1982 года уровня около 7%. На этом фоне регистрируется взрывной рост числа заражённых коронавирусом. Так, в начале недели в Америке зафиксировали почти полтора миллиона случаев COVID-19.

Как напоминает автор, такая эпидемиологическая ситуация особо давит на Байдена, так как его избрали во многом благодаря его обещаниям победить вирус. Чтобы снизить нагрузку на больницы от наплыва пациентов с COVID-19, американскому лидеру даже пришлось мобилизовать военных медиков, медсестёр и иной персонал.