В НАТО возник конфликт из-за вскрывшихся деталей переговоров США и РФ

Некоторые члены Североатлантического альянса оказались обеспокоены идеями, выдвинутыми официальными лицами США на переговорах с российскими коллегами. Американцы не уведомили союзников о своих решениях, сообщает The Wall Street Journal.
Журналист Джеймс Марсон пишет, что европейским союзникам США не понравилось, что американцы обсуждают взаимные шаги по примирению Запада и России без учета их мнения.
«Некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений только из СМИ», - отметил журналист.
При этом американские дипломаты и представители НАТО оправдались тем, что речь на переговорах с Россией шла не о предложениях, а только об идеях. По их словам, конкретные договоренности будут «подробно обсуждаться с союзниками».
Читатели газеты прокомментировали публикацию, обратив внимание на основные проблемы, которые обсуждались на переговорах, сообщает РИА Новости.
«НАТО ведет себя по-детски. Им не нравится, когда вы даете им пасту, говорят, что они хотели пиццу, им не нравится пицца, когда вы подаете ее, говорят, что на самом деле они хотели пасту, при этом они даже домашнюю работу не делают… России все равно, что думают слабые члены НАТО», — отметил Mathew Pal.
«НАТО собирается приглашать Украину в альянс? Если да, то каждый россиянин, независимо от его отношения к Путину, будет считать это враждебным актом. Если НАТО в здравом уме и не собирается приглашать Украину, мы должны сказать об этом Москве», — уверен Eric Bergerud.
Ранее бывший израильский разведчик Яков Кедми предупредил о развале Украины в случае войны с Россией.