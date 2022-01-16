В НАТО возник конфликт из-за вскрывшихся деталей переговоров США и РФ

«НАТО ведет себя по-детски. Им не нравится, когда вы даете им пасту, говорят, что они хотели пиццу, им не нравится пицца, когда вы подаете ее, говорят, что на самом деле они хотели пасту, при этом они даже домашнюю работу не делают… России все равно, что думают слабые члены НАТО», — отметил Mathew Pal.