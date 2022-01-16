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9 минут назад

Посол заявил о разочаровании украинцев решением Германии

На Украине разочаровались в Германии из-за отказа поставить оружие Киеву, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецким СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Германия разочаровала украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди на Украине разочарованы. Сейчас настает момент истины, который покажет, кто является настоящим другом», - сказал Мельник.

Ранее Мельник неоднократно требовал у ФРГ продажи оружия, грозя «серьезными последствиями для двусторонних отношений».

Однако в правительстве Германии заявили, что подобные поставки не будут способствовать урегулированию конфликта. В правительстве также отметили, что ФРГ не может обеспечивать оружием страны с территориальными конфликтами. Это прописано в правительственном коалиционном соглашении.

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот заявил, что возможна дискуссия о продаже Украине касок и бронежилетов, но не оружия.

Завтра глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит Киев, а на следующий день отправится в Москву.

Ранее на Украине заявили, что Германия не должна зарабатывать на российском газопроводе «Северный поток-2» за счет других стран.

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