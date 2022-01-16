Лидер Сербии назвал решение Австралии по Джоковичу «унижением»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение властей Австралии о депортации теннисиста Новака Джоковича стало унижением. Об этом сообщает сербское издание Republika.

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«Преследовать лучшего теннисиста 11 дней, и столько же дней вручать ему решение, принятое ими в первый день… Они думают, что унизили Джоковича, но они унизили себя. Он может вернуться в свою страну и смотреть всем в глаза с высоко поднятой головой», - заявил президент Сербии.

Вучич рассказал, что разговаривал с Новаком некоторое время назад, подбодрил его и сказал, что ждет, его возвращения в Сербию, где ему всегда рады.

Вучич также обвинил австралийского прокурора, который на процессе против Джоковича «солгал», что в Сербии менее 50% привитых граждан и сравнил его с отрицательными героями Оруэлла:

«Вы видели в самом бессмысленном судебном процессе, как много лжет прокурор».

Сербский лидер пообещал, что австралийские спортсмены, которые приедут в Белград весной на чемпионат мира по легкой атлетике, увидят более гостеприимную страну.

«Мы гораздо лучше встретим австралийских спортсменов в марте. Они приедут на чемпионат по легкой атлетике, и мы покажем, что мы лучше, чем правительство Австралии, и спасибо австралийцам, которые, я уверен, любят сербов», - добавил Вучич.