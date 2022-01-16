Депутат мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев выразил уверенность в том, что в ближайшее время ситуация в республике стабилизируется. В беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» он также отреагировал на слухи о смерти бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«У меня нет информации на этот счет. Я смею вас заверить, что наше общество, наш народ справится с этой проблемой, с той ситуацией, в которой мы сегодня оказались», — ответил Перуашев на вопрос корреспондента.

Депутат также призвал не беспокоиться о положении дел в республике и заверил, что в Казахстане все будет хорошо.

15 января глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Назарбаев давно умер и был похоронен. На эту мысль политика натолкнуло то, что бывший глава Казахстана долгое время не появлялся на публике.

Похожее мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Он посчитал, что молчание Назарбаева на фоне кризиса в стране говорит о том, что бывший президент либо умер, либо недееспособен.