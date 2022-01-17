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24 минуты назад

Немцы назвали «наглым» требование посла Украины дать оружие

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, в котором рассказывается о требованиях посла Украины в Германии Андрея Мельника разрешить поставки вооружений Киеву. Дипломат выразил разочарование действиями Берлина, который по линии НАТО блокирует передачу Украине оружия.

Немцы резко ответили на требование Украины по оружию
Фото: ТАССТАСС

Читатели издания посчитали такое поведение дипломата наглым, о чём и написали в комментариях.

«Украинский посол требует...». Кто он такой, чтобы чего-то требовать? Довольно нагло! — указал один из пользователей.

Другие тоже считают, что Германия Киеву ничего не должна:

«Украинскому послу ещё предстоит выучить слово „просить“. Требовать Украине нечего», «Я очень часто слышу, что от Германии чего-то требуют. Как насчёт „мы просим“?», «Если кто-то чего-то требует от Германии, я отказываю».

Украина уже в НАТО? Нет. Украина уже в ЕС? Нет. Приносит ли нам Украина экономическую пользу? Нет. Так какое нам дело до Украины? — задался вопросом ещё один из читателей.

Ранее стало известно, что Андрей Мельник вновь потребовал от Германии оружия для своей страны. Требование прозвучало перед поездкой главы ФРГ Анналены Бербок в Киев. По словам дипломата, сейчас настаёт момент истины, который покажет, кто является настоящим другом.

В правительстве ФРГ ему уже объясняли, что Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами.

В мире,Армия,Андрей Мельник,НАТО,ЕС,Die Welt,
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