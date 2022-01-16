Сатановский объяснил исчезновение Назарбаева: «Ушёл в мир иной»

Политолог Евгений Сатановский заявил в своем Telegram-канале, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев умер, и в стране началась борьба элит за власть.

«Очень похоже, что он-таки ушёл в мир иной и всё, что мы наблюдаем в этой постсоветской республике есть проблема наследования власти с неизбежной борьбой за неё противостоящих друг другу элит. Ну и, понятно, за активы драка идёт», - написал Сатановский.

По его словам, родственники Назарбаева «на глазах теряют посты и уезжают из страны», а «в самом ближнем круге идут такие перетасовки, что невольно вспоминается смерть товарища Сталина и её последствия».

Сатановский считает, что Казахстан перестал быть тем островом стабильности и порядка, которым так долго выглядел и которым его искренне считали многие. Интересы местных элит и иностранных государств, национализм, клановость, криминал, чересчур тонкая прослойка городского образованного населения – вот с чем придется столкнуться нынешним властям страны.

Это «богатая страна, там есть, что делить» и вопрос, удержит ли президент Токаев власть, пишет политолог.

«Отбиваться тому придётся всерьёз. Так что сейчас, конечно, наследие Назарбаева будет пересматриваться и его имя будет исчезать из названий и цитат, но через какое-то время вспоминать эпоху его правления начнут, как "золотой век" Казахстана», - написал Сатановский.

Тем временем СМИ сообщают, что с улиц Алма-Аты сорвали десятки указателей проспекта Назарбаева, в магазинах исчезли книги, написанные о нем и футболки с его изображением.