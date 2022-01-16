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30 минут назад

Украинский политолог придумал план возвращения Донбасса

Украина может вернуть Донбасс, если сделает акцент на выполнении Минских соглашений и начнет уступать России в вопросе своего вступления в НАТО. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

«На экспертном уровне несколько раз это выскакивало и в прошлые годы, например, что мораторий на вступление Украины в НАТО на время реинтеграции Донбасса. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет», — заявил Джангиров в эфире YouTube-канала «Politwera».

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

Ранее бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Киев сможет вернуть Крым и Донбасс в состав страны с помощью современного вооружения. Кроме того, экс-министр убежден, что Украине нужна Национальная единая стратегия по этим регионам.

Недавно Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых также обсуждали Украину. Москва потребовала от альянса не расширяться на восток и не включать в свой состав Украину. Стороны не пришли к взаимному согласию. В НАТО отказались идти на компромисс по вопросу размещения войск на востоке, цитирует генсека альянса Йенса Столтенберга RT. В США пригрозили РФ санкциями в случае нападения на Киев.

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