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8 минут назад

На Украине упрекнули Германию в желании заработать на «Северном потоке — 2»

Германия не должна зарабатывать на российском газопроводе «Северный поток-2» за счет других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко.

Германию упрекнули в желании заработать на «Северном потоке — 2»
Фото: ReutersReuters

По его словам, Берлин получил бы экономические преимущества, если бы благодаря трубопроводу стал главным распределительным пунктом российского газа.

«Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», — сообщил Витренко.

Он считает, что компании в Европе должны решать сами, каким образом они хотят импортировать топливо» – через Украину или «Северный поток — 2». Витренко отметил, что Москва выполняет все свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.

Напомним, бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, трубопровод следует запустить в обмен на отказ России от «нападения» на Украину, а также потребовать от Москвы и другие уступки.

Ранее, Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока-2», автором которого является республиканец Тед Круз. Отмечается, что нужное количество голосов законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» не набрал.

В мире,Тед Круз,Юрий Витренко,Витольд Ващиковский,Сенат США,Нафтогаз,МИД,РИА Новости,
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