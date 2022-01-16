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21 минуту назад

Трамп уличил американских чиновников во лжи о России

Экс-президент США Дональд Трамп уличил американских чиновников во лжи о России, пишет РИА Новости.

Трамп уличил американских чиновников во лжи о России
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона Трамп заявил, что эта ложь мешала работе его администрации. «Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное», — отметил бывший лидер США. Он подчеркнул, что по такой же схеме действовали и против него, обвиняя в связях с Москвой. После президентских выборов 2016 года власти страны начали расследование о взаимоотношениях Трампа с Россией и ее вмешательством в результаты голосования.

Ранее Трамп рассказал, что США еще никогда не были на таком «низком уровне», как в настоящее время. По его словам, другие государства до сих пор не проявляли такого неуважения к Вашингтону. «Со стороны Китая, России, Северной Кореи, — сказал Трамп. — Никогда не было таких времен».

В мире,Дональд Трамп,РИА Новости,
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