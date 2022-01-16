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7 минут назад

Американский аналитик уличил США в лицемерии при диалоге с Москвой

Аналитик из США Питер Бейнарт уличил Вашингтон в лицемерии при диалоге с Москвой, написал он в The New York Times.

США уличили в лицемерии при диалоге с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в США предали демократические принципы. Как считает эксперт, в Соединенных Штатах всегда опирались на сферы влияния при построении своей внешней политики.

«Сейчас Вашингтон предпочитает использовать экономическое принуждение для наказания правительств, которые вступают в союз с противниками и бросают вызов ее региональному господству», — следует из статьи.

Отмечается, что США пока не являются сторонником «доктрины Монро». Бейнарт назвал эмбарго против Кубы политическим запугиванием, отношения России и Украины сравнил с Америкой и Мексикой и призвал Вашингтон принять поражение относительно Украины и право вето России на военные союзы с этой страной.

Как считает аналитик, на практике Москва уже им обладает, и это намного лучше, чем полномасштабное вторжение, которое превратит всю страну в поле битвы.

Как сообщалось ранее, США надеются, что Россия продолжит переговоры в области безопасности. А по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Москва будет принимать решение о целесообразности дальнейшей работы с Вашингтоном и НАТО после письменных ответов на проекты соглашений по гарантиям безопасности.

В мире,Анатолий Антонов,НАТО,New York Times,
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