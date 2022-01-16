Жители Мали вышли на митинг в поддержку России

Жители африканской республики Мали провели митинг в поддержку России и сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости.

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Как заявил один из организаторов акции Шейх Умар Сумано, большинство малийцев считают, будто Москва может помочь разрешить существующие в стране проблемы.

«Говорят, что многие малийцы обучаются в России. Россия поддерживает армию Мали, которая очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной», — отметил он.

Изначально акция была запланирована как демонстрация против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Также жители страны выразили недовольство политикой Франции, чьей колонией до 1958 года была Мали.

10 января 2022 года ЭКОВАС ввело жесткие ограничительные меры в отношении Мали. В мае прошлого года в стране произошел переворот, из-за чего закрыты сухопутные и воздушные границы с государством из-за переноса срока выборов с февраля 2022 года на декабрь 2025 года.

«Этот график просто означает, что нелегитимное военное переходное правительство возьмет в заложники народ Мали», — говорят в организации.