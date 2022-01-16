В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
39 минут назад

Жители Мали вышли на митинг в поддержку России

Жители африканской республики Мали провели митинг в поддержку России и сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости.

Жители Мали вышли на митинг в поддержку России
Фото: ReutersReuters

Как заявил один из организаторов акции Шейх Умар Сумано, большинство малийцев считают, будто Москва может помочь разрешить существующие в стране проблемы.

«Говорят, что многие малийцы обучаются в России. Россия поддерживает армию Мали, которая очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной», — отметил он.

Изначально акция была запланирована как демонстрация против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Также жители страны выразили недовольство политикой Франции, чьей колонией до 1958 года была Мали.

10 января 2022 года ЭКОВАС ввело жесткие ограничительные меры в отношении Мали. В мае прошлого года в стране произошел переворот, из-за чего закрыты сухопутные и воздушные границы с государством из-за переноса срока выборов с февраля 2022 года на декабрь 2025 года.

«Этот график просто означает, что нелегитимное военное переходное правительство возьмет в заложники народ Мали», — говорят в организации.

В результате военного переворота к власти пришел полковник Ассими Гоита, а законно избранное правительство президента Ибрагима Бубакара Кейта было свергнуто.

В мире,РИА Новости,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители