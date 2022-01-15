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1 час назад

Британский МИД попросил Россию сдержать агрессию в отношении Украины

Британский МИД попросил Россию не нападать на Украину, подчеркнув в то же время, что Москва попытается оправдать вторжение в соседнюю страну. Заявление опубликовано в Twitter-аккаунте главы британской дипломатии Лиз Трасс (Liz Truss).

Британский МИД попросил Россию сдержать агрессию в отношении Украины
Фото: Ben Stansall / ReutersBen Stansall / Reuters

«Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию соседней Украины. Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряженность и вступить в содержательные переговоры», — написала Трасс.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании стало послесловием к проходившим с 10 по 13 января 2022 года переговорам России с США, НАТО и ОБСЕ на тему европейской безопасности. После их завершения генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также обсудили ситуацию в Европе и на Украине, а также перспективы продолжения диалога с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО. Параллельно в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину.

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