В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-9° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
36 минут назад

В Раде пожаловались на «глубокую маргинализацию» Украины

Политика Киева привела к «глубокой маргинализации» Украины на международной арене. Об этом в своем Facebook-аккаунте написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

В Раде пожаловались на «глубокую маргинализацию» Украины
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По его словам, о статусе страны стало понятно, как только «об Украине начали говорить без Украины». Депутат отметил, что за последние годы украинское руководство не смогло предложить ни одного реалистичного плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Он также рассказал, что сейчас везде звучит слово «Украина». Однако всем ясно, что Киев не игрок, добавил парламентарий.

«Прямая угроза»: Лавров ответил на заявления Зеленского о русских

Помимо этого, Волошин отметил, что все события происходят за пределами национальных границ страны, и от этого новостные ленты украинских СМИ выглядят рефлексивно. Он подчеркнул, что именно по этой причине в самый разгар кризиса так мало сообщений от властей, так как их в реальности нет за столом переговоров и в центрах принятия ключевых решений.

Ранее глава офиса президента республики Андрей Ермак рассказал, что некоторые участники НАТО выступают против вступления Украины в альянс. По его словам, Украина уже сделала свой выбор и заслуживает вступить в НАТО. Однако для этого положительное решение о принятии должны высказать все страны военного блока, объяснил он. Глава офиса Зеленского также пригрозил правительствам стран НАТО «непростыми вопросами» от граждан.

В мире,НАТО и Украина,Украина в НАТО,Олег Волошин,Андрей Ермак,Верховная Рада,НАТО,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители