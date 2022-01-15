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18 минут назад

В США назвали слабое звено ОДКБ

Казахстан становится слабым звеном ОДКБ и не хочет тесных отношений с Россией из-за русофобии и политики экс-главы Нурсултана Назарбаева прошлых лет. Так считает cтарший научный сотрудник Центра Дэвиса по изучению России и Евразии при Гарвардском университете Наргис Касенова. Она опубликовала колонку в газете Washington Post.

В США назвали слабое звено ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Касенова уверена, что несмотря на позитивные оценки ввода миротворцев ОДКБ, Казахстан «не пойдет на сближение с Россией» в ближайшее время.

Она отмечает, что основную часть контингента ОДКБ составили российские войска. Это якобы вызвало негодование в казахских соцсетях. И для успокоения общественности на пост министра информации назначили Аскара Умарова.

Касенова пишет, что Казахстан не чужд русофобии, а доля этнических казахов выросла с 40% в 1991 году до 70% в настоящее время. Это стало следствием политики Нурсултана Назарбаева.

Новые поколения в Казахстане выросли при государственной идеологии «национальной идентичности», насаждаемой режимом. Кроме того, «большую работу» провели американские НКО: в 2018 году в стране работало около пары сотен таких организаций с бюджетом в 13,6 млн долларов.

Касенова отметила, что «США в Казахстане последовательно работали на укрепление независимости, суверенитета и территориальной целостности» и сдерживали «неоимперские амбиции России».

По ее мнению, отношения Казахстана с Россией носят характер патрон-клиентских, и это не устраивает казахов.

Поэтому Казахстану требуется еще больше суверенитета, в чем должны «помочь» США.

В мире,Аскар Умаров,Нурсултан Назарбаев,Гарвардский университет,Washington Post,
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