США подготовили 18 сценариев на случай "вторжения РФ" на Украину

Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете Financial Times.
"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг", - отметила дипломат.
Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. "Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда - наоборот", - сказала она.
США и РФ на переговорах по гарантиям безопасности услышали друг друга, но толком не начинали серьезную дискуссию, заявила Нуланд.