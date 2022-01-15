США подготовили 18 сценариев на случай "вторжения РФ" на Украину

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг", - отметила дипломат.

Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. "Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда - наоборот", - сказала она.