Операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Белоруссии за один час. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа», - сказал Лукашенко.

По его словам, два президента наметили замысел, его детализировали в генштабах Минобороны РФ и Белоруссии, и «уже через несколько часов вылетели первые самолёты в Казахстан».

Лукашенко отметил, что «всё было сделано быстро и решительно, без колебаний».