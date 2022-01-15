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28 минут назад

Лукашенко рассказал, как подготовил с Путиным операцию ОДКБ в Казахстане

Операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Белоруссии за один час. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа», - сказал Лукашенко.

По его словам, два президента наметили замысел, его детализировали в генштабах Минобороны РФ и Белоруссии, и «уже через несколько часов вылетели первые самолёты в Казахстан».

Лукашенко связал события в Казахстане с Россией

Лукашенко отметил, что «всё было сделано быстро и решительно, без колебаний».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выводе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана.

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